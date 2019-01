Zedenzaak Waldorpstraat Den Haag

Omschrijving

De verdachte is te zien op bewakingsbeelden in de fietstunnel van Holland Spoor waar hij het slachtoffer tegemoet fietst. Na het passeren besluit hij kennelijk om haar om achter haar aan te gaan. Hij slaat toe op een rustig stuk van de Waldorpstraat waar weinig bebouwing is. Hij trekt het slachtoffer van haar fiets en dreigt haar te verkrachten. Bij het zien van een voorbijganger schreeuwt het slachtoffer om hulp. Er stopt een man die zijn telefoon pakt, waardoor de dader op de vlucht slaat.

Getuige

Deze man is een belangrijke getuige voor de politie, maar zijn identiteit is nog niet bekend. Hij is donker getint, zijn leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar en hij heet vermoedelijk Azziz. Hij sprak niet heel goed Nederlands. De recherche komt graag met hem in contact.

Signalement verdachte

Het gaat om een vrij kleine, getinte man die door het slachtoffer wordt omschreven als dun of ielig. Hij had een zwarte trui of jas aan met witte touwtjes en een witte opdruk. Hij droeg een spijkerbroek die wat te groot leek. Bij zijn vlucht vanaf de Viaductweg heeft hij zijn fiets achtergelaten. Toen de politie ter plaatse kwam, was deze fiets weg. Mogelijk heeft iemand deze fiets in die omgeving gezien of gevonden. Het is een zwarte, zogenaamde omafiets.