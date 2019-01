Bagagediefstallen CS Den Haag

Op 21 oktober en 3 november worden er rugzakken en een koffer gestolen uit verschillende lockers in de bagageruimte van het Centraal Station in Den Haag.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze diefstallen? Bel dan de opsporingstiplijn via 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de whatsapptiplijn 06-17214856.