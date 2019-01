Mishandeling Alphen a/d Rijn

Op de Castellumstraat, in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober, slaan drie mannen een 29-jarige man in elkaar. Kort daarvoor had de man iets geroepen naar het groepje dat toen nog op de Paradijslaan stond.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze mishandeling? Neem contact op met de recherche via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de whatsapptiplijn 06-17214856.