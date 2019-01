Overval Kruidvat Moordrecht

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze overval? De kans is groot dat dit geld lokaal uitgegeven is. Is het u als winkelier opgevallen dat er personen zijn geweest die betaalden met veel muntgeld? Alle informatie is welkom bij de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of via Whatsapp 06-17214856. U kunt ook bellen met het Team Criminele Inlichtingen op 06-57876279.