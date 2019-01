Dodelijk steekincident Weimarstraat Den Haag

Laatste update: 29-01-2019 | 10:01 Zaaknummer: 2019015778 Datum delict: 17-01-2019 Plaats delict: Den Haag

Op donderdagavond 17 januari werd even na half negen op de Weimarstraat een 25-jarige Hagenaar neergestoken. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden. Vlak na het steekincident is een 27-jarige man aangehouden als verdachte. De recherche zoekt een belangrijke getuige.