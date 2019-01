Mishandeling Hoefkade Den Haag

In november vorig jaar is op de Hoefkade een man zwaar mishandeld door twee mannen. Eén van de twee mannen die het slachtoffer bewusteloos sloeg is door de politie aangehouden. De andere man, van Poolse afkomst, wordt nog gezocht. De politie weet wie hij is, maar niet waar hij verblijft.

Voorafgaande aan de mishandeling had het slachtoffer samen met een ander vernielingen gepleegd op de Marktweg. De verdachten van de mishandeling hadden dit gezien en namen het heft in eigen hand. Het slachtoffer werd uiteindelijk door iemand anders overeind geholpen, waarna ze samen wegliepen. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer en heeft diverse ziekenhuizen benaderd. Het kan heel goed zijn dat hij zich heeft laten behandelen aan eventuele verwondingen. De recherche komt graag met hem in contact.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u informatie over zijn verblijfplaats? Neem contact op met de recherche via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de whatsapptiplijn 06-10000012..