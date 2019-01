Belager 84-jarige vrouw Schiedam gezocht

Omschrijving

Van de verdachte die de bejaarde Schiedamse omver liep, zijn geen beelden. Volgens getuigen vluchtte de man via een trap omhoog de Brandersbrug op. Daarna is hij verder gerend in de richting van de COOP aan de ‘s-Gravenlandseweg in Schiedam. Er is een opvallend signalement van de verdachte:

- lichte huidskleur passend bij zijn rossige haar

- rossig krullend haar

- ongeveer 1.80m lang

- droeg een grijs vest met capuchon

- droeg er een zwart vest overheen

- opvallend rode sporttas