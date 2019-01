Dader spoorloos na gewelddadige overval

Een overvaller met een mes bestormde zaterdagavond 19 januari de supermarkt COOP aan het Vlietplein. Toen de manager zijn personeel probeerde te beschermen, werd hij gestoken. Het slachtoffer is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De overvaller is nog altijd spoorloos.

Omschrijving

Rond 19.50 uur was het nog redelijk druk in de winkel. Wanneer bezoekers en personeel proberen in te grijpen, wordt ook een van hen hard in zijn buik getrapt.

Ernstig gewond

Ambulancepersoneel en politie waren snel ter plaatse. De man met de steekwond is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, daarna in een kunstmatig coma gebracht. Hij is inmiddels ontwaakt

Overvaller op de vlucht

Na de gewelddadige overval is de dader er rennend vandoor gegaan richting de Vissersbuurt. Sindsdien is de man spoorloos. Vermoedelijk is het een vrij jonge overvaller, hij is blank en zo’n 1.70m. Hij had een donkerkleurige regenjas aan, een broek van Emporio Armani, zwarte handschoenen en zwarte schoenen met een grijs detail in de zool.

Heeft u iets gezien of gehoord over deze zaak? Ieder detail is van groot belang. Neem contact op met de politie via 0800 – 6070 of bel anoniem met M: 0800 – 7000.