Sluwe babbeltruc op Nieuwe Damlaan in Schiedam

Een 92-jarige Schiedamse is slachtoffer geworden van een sluwe babbeltruc waarbij honderden euro’s van haar zijn gestolen. Een van de daders deed of zij de nieuwe buurvrouw was en wist zo het vertrouwen van de vrouw te winnen. De politie is op zoek naar hen.

Omschrijving

De vrouw kwam na het boodschappen doen op vrijdag 16 november rond 15.30 uur aan bij de portiek van haar woning aan de Nieuwe Damlaan. Omdat er een pakketbezorger bezig was, liet zij de deur open. Twee vrouwen konden daardoor mee naar binnen lopen. Een van hen herkende zij omdat de vrouw haar een paar weken eerder had aangesproken en vertelde dat zij de nieuwe buurvrouw was. Merkwaardig genoeg liepen de vrouwen met haar mee de woning in en de ‘nieuwe buurvrouw’ knoopte een lang gesprek met haar aan. Het slachtoffer vertelde haar dat ze geopereerd moest worden aan haar ogen waarop de vrouw haar telefoonnummer vroeg zodat zij kon bellen om te vragen of alles goed met haar ging. Ook zij ze dat haar moeder een keer voor mevrouw koken. Daarna gaf de andere vrouw aan naar huis te willen waarop zij afscheid namen. Al snel daarna werd het slachtoffer gebeld door de bank. In verband met het samenvoegen van ABN AMRO en ING had de bank de pincode van mevrouw nodig om rekeningen te kunnen samenvoegen. Helaas heeft mevrouw de pincode gegeven. Later blijken nog dezelfde dag honderden euro’s van haar rekening te zijn afgeschreven.Op een bewakingscamera van een geldautomaat aan de Oudedijk in Rotterdam is te zien hoe twee vrouwen geld pinnen met de pas van het slachtoffer.