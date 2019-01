Wie herkent deze inbreker uit Sliedrecht

Omschrijving

De man op de foto probeert op woensdag 14 november rond 15.40 uur in te breken op de IJsselstraat in Sliedrecht. En dat is bij dit huis niet de eerste keer. Er is al drie keer eerder iemand bij deze 85-jarige man binnen geweest. De achterdeur was steeds niet op slot. Er is gelukkig niets meegenomen. De bewoner is erg geschrokken. Hij heeft geen waardevolle spullen in huis en ook geen geld. Voortaan doet hij de deur goed op slot. Toch willen we graag deze zaak oplossen. De insluiper staat scherp op de camerabeelden. Hopelijk herkent u hem?