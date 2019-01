Brandstichting auto

Laatste update: 28-01-2019 | 19:23 Zaaknummer: 2018248917 Datum delict: 21-10-2018 Plaats delict: Tilburg

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 oktober 2018 werd omstreeks 03.15 uur in de Pijlijserstraat in Tilburg een personenauto, een Opel Vectra, in brand gestoken.