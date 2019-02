Diefstal bankpas en frauduleus pinnen

Omschrijving

Op 7 augustus 2018 om 14.10 uur was een 71 jarige vrouw aan het winkelen bij winkelcentrum De Zeeland aan de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. Ze had daar eerst gepind bij een geldautomaat bij de AH. Vervolgens had ze boodschappen gedaan bij diezelfde winkel. Rond 14.50 uur kwam ze bij de kassa en zag dat haar tas open stond. Haar portemonnee was gestolen. Toen het slachtoffer de bank belde bleek er al met haar pas gepind te zijn. Dit gebeurde op 7 augustus 2018 om 14.40 uur bij een automaat aan de Sint Josephstraat in Bergen op Zoom. Op de beelden is een vrouw met een zonnebril te zien.