Diefstal portemonnee in Dongen

Omschrijving

Op vrijdag 26 oktober tussen 12.10 uur en 12.30 uur ging het slachtoffer naar de HEMA in Dongen om te pinnen. Het geld deed ze in haar portemonnee. De portemonnee zat in haar tas die aan haar rollator hing. Vervolgens is ze naar de BRUNA gegaan. Toen ze daar bij de kassa af wilde rekenen bleek haar portemonnee te zijn gestolen. Daar zat ongeveer € 400,- in. Op beelden van de BRUNA is de dader en het plegen van de diefstal te zien. Het is een slanke jonge vrouw met lang zwart haar en een blanke huid.