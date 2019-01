Diefstal portemonnee uit tas

Omschrijving

Op 28 mei om ongeveer 11.30 uur deed een 76-jarige vrouw boodschappen bij AH aan de Molenstraat in Zundert. Ze had haar portemonnee in haar boodschappentas gedaan die in het winkelwagentje stond. Toen ze af wilde rekenen merkte ze dat haar portemonnee was gestolen. Ze had hier niets van gemerkt. Op de camerabeelden is te zien dat er twee mannen bij de vrouw stonden. Een van hen pakte de portemonnee uit de tas.