Groepje mannen betaalt in Zeeland met vals geld

Een groepje van in totaal 3 mannen heeft binnen korte tijd op maar liefst 7 plekken in Zeeland met valse briefjes van 50 betaald of proberen te betalen.

Omschrijving

In de periode tussen 29 augustus 2018 en 6 september 2018 zijn ze in Yerseke, Middelburg, Domburg, Kamperland, Burgh-Haamstede, Bruinisse en Terneuzen in supermarkten geweest. In totaal hebben ze honderden euro’s vals geld ingeleverd. Vaak vroegen ze net voor ze geld gaven, dan iets lastigs, over een bonuskaart bv., zodat de kassamedewerksters even afgeleid waren en niet zo op het briefgeld letten. Het kan zijn dat ze het op nog meer plekken hebben geprobeerd.