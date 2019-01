Overval cafetaria in Eindhoven

Op zondag 5 augustus 2018 werd omstreeks 22.20 uur cafetaria 't Belske aan de Heezerweg in Eindhoven overvallen. De vermomde dader rende met een mes de zaak binnen. Hij valt de eigenaars aan en doet een greep in de kassa.

Omschrijving

Op het moment dat de overvaller de snackbar binnenkwam, stond de eigenaar achter de balie en zijn vrouw in de keuken. De overvaller had het mes in zijn rechterhand vast. Hij eiste geld en liep vervolgens door tot achter de balie. De eigenaren probeerden hem weg te jagen door spullen naar hem te gooien. De overvaller werd echter steeds bozer en viel hen enkele keren aan. Uiteindelijk deed hij een greep in de kassa, pakte geld en rende de zaak uit. Er zijn beelden van de overval vanuit verschillende cameraposities.



Signalement

De overvaller was ongeveer 1.70 m lang, hij had een capuchon op en iets voor zijn gezicht, mogelijk een sjaal. Ook had hij iets voor zijn ogen of daar iets mee gedaan, ze waren donker.