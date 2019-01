Overval op juwelier

Omschrijving

Een van de daders richtte het vuurwapen op de juwelier en zei dat hij geld en sieraden wilde. De tweede dader liep vervolgens naar de ruimte achter in de winkel, waar de medewerkster zich bevond en bedreigde haar met een vuurwapen. De eerste dader liep intussen naar de vitrines en sloeg met de kolf van zijn vuurwapen de vitrines stuk en haalde er spullen uit. Deze stopte hij in een tas. Intussen kwam een getuige binnen en kennelijk schrokken de overvallers hiervan en ze vertrokken. Ze renden weg in de richting van de Brugstraat. De juwelier achtervolgde hen te voet en zag dat de daders de Langenoordstraat en later de Kerkhofweg in renden. Op de Kerkhofweg verloor hij de daders uit het oog.



Wij tonen camerabeelden van de overval en willen natuurlijk weten wie deze mannen zijn. Verder willen we iedereen spreken die informatie heeft over deze overval of misschien nog iets heeft gezien op de mogelijk vluchtroute.