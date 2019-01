Woninginbraak in Oisterwijk

Op maandag 29 oktober 2018 werd omstreeks 12.20 uur ingebroken in een vrijstaande woning aan de Hondsbergselaan in Oisterwijk. De bewoners waren niet thuis. De alarmcentrale belde met de mededeling dat het alarm van de woning afging. Een van de bewoners ging direct naar huis en zag dat er was ingebroken. Een deel van de woning was doorzocht. Er werden sieraden weggenomen.

Omschrijving

Op beelden van de beveiligingscamera is zichtbaar dat er drie verdachten naar het hek liepen. Toen een van de daders voor het hek stond, reed er een grijze personenauto langs, mogelijk is dit een getuige. Later rennen de verdachten terug naar het hek, met een zak/tas met mogelijk de buit. Op dat moment komt er een blauwe Volvo stationwagen langs rijden. Is dit een getuige die iets gezien heeft? Ook rijdt er een grijze BMW langs die voor de oprit stopt, enige tijd voordat de verdachten lopend in beeld verschijnen. De inzittende(n) lijken richting toegangshek te kijken. We weten niet of dit getuigen zijn of dat de verdachten hierin hebben gereden.