Diefstal handtas in supermarkt

Laatste update: 14-01-2019 | 13:08 Zaaknummer: 2018147531 Datum delict: 24-07-2018 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

Op dinsdag 24 juli 2018 winkelde een vrouw bij de Jumbo supermarkt aan de Helftheuvelpassage in 's-Hertogenbosch. Ze had haar handtas aan haar winkelwagen hangen. Even later was haar tas weg.