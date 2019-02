Diefstal handtas uit personeelsgarderobe

Omschrijving

De personeelsgarderobe is via de winkel te bereiken via een toegangsdeur met code. Van buiten is deze te bereiken via een personeelsingang. Deze deur zit op slot en het pand is van deze zijde dus niet toegankelijk voor iedereen. Toen een medewerkster die dag om 17 uur aan haar pauze begon, wilde ze haar handtas pakken die in de personeelsgarderobe stond. Ze ontdekte toen dat haar handtas was gestolen. Ze heeft haar pas laten blokkeren, maar er was toen al contactloos mee gepind bij de AH in Cuijk. Er waren sigaretten mee afgerekend.

Op de camerabeelden is te zien dat een man op een fiets voorbij komt en bij de ingang naar binnen kijkt. Direct hierna komt hij terug en voelt aan de klink. De deur zat op slot, waarna hij vertrekt. Kort hierna kwam hij weer terug en kijkt door een raam naar binnen. Hij vertrekt weer en kijkt nog even snel in een tas die achterop een geparkeerde scooter zat. Hij nam niets weg gaat weg. Ongeveer 5 minuten later komt hij weer in beeld en fietst naar de personeelsingang en weet binnen te komen. Ongeveer 10 seconden later komt hij met een zwarte, althans donkerkleurige, handtas naar buiten en vertrekt.

Signalement

Een man met een normaal postuur, licht getinte huidskleur, lengte ongeveer 1.70 meter, leeftijd tussen de 20 en de 30 jaar. Hij droeg een donkerblauwe Adidas trainingsbroek met 3 verticale rode strepen. Op de broek zat een embleem van AJAX. Ook droeg hij een blauw T-shirt met korte blauw/groene mouwen, merk Adidas. Op zijn hoofd had hij een donkerblauwe baseball cap met een Adidas logo op de voorkant. Hij had een zwarte schoudertas om. Hij reed op een herenfiets met versnellingen en handremmen. Hij had fietstassen achterop.