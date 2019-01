Dumpen afval sythetische drugs

Omschrijving

Vanuit de ene lekte drugsafval en de andere brandde uit. De politie onderzoekt de incidenten. Uit onderzoek bleek dat de beide Sprinters tussen 2 en 5 oktober in Urk zijn geweest. Op camerabeelden die zijn opgenomen in Urk zijn meerdere personen bij de Sprinters te zien. Een van de mannen droeg een opvallend rood/roze jas.



Wie herkent een of meerdere personen/gebruikers/inzittenden van de Mercedes bestelwagens? Wie kan meer vertellen over de incidenten met grote gevaarzetting op de Offenbachlaan in Eindhoven? Wie herkent het merk of type van de rood/roze jas of weet wie een soortgelijk jas gebruikt?