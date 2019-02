Inbraak vrijstaande woning

Door vier man sterk werd in september 2018 ingebroken in een vrijstaande woning in Geldrop. Bekijk de beelden help ons de daders te vinden.

Omschrijving

Op 17 september 2018 tussen 19.35 uur en 19.45 uur werd er ingebroken in een vrijstaande woning aan de Haagdoorn in Geldrop. De bewoners waren op vakantie. ‘s-Avonds ging het alarm af en toen ging de zoon des huizes ter plaatse poolshoogte nemen. Hij zag dat er was ingebroken. Een van de slaapkamerramen was er in zijn geheel uitgehaald en lag in de tuin. Hierdoor hadden de daders toegang tot de woning. De woning was deels doorzocht. Er werd contant geld en horloges gestolen. Na de inbraak renden de daders via de achterzijde weg. Om de tuin te betreden moet men over een hek klimmen. De daders staan op beeld.

Signalementen

Man 1 : licht getinte man, leeftijd tussen 20 en 30 jaar oud, normaal postuur. Kort, zwart krullend haar. Hij droeg een grijze trui waaronder een lichtkleurig hemd, een grijze broek, bruine schoenen met een witte zool en zwarte handschoenen. In zijn rechterhand had de man een schroevendraaier.

Man 2 : blanke man, leeftijd onbekend, gezet postuur. Kort, stijl haar, kleur zwart. Geheel in het zwart gekleed, zwarte of donkerblauwe schoenen met een witte hak en witte veters.

Man 3 : man, licht getinte huidskleur, kort zwart, stijl haar met een baardje en een tenger postuur, leeftijd tussen 20 en 30 jaar. Blauwe bloes met daarop een print met doodshoofden in grijs, blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen met witte zool, blauwe handschoenen met witte strepen. Kleine schoudertas, diagonaal over de schouder gedragen (Crossbody).