Overval op supermarkt

Op vrijdag 16 november werd een PLUS filiaal aan de Woenselsestraat in Eindhoven overvallen door een vermomde man met een vuistvuurwapen.

Omschrijving

Omstreeks 19.40 uur kwam de overvaller het pand binnen en liep naar de servicebalie. Onder bedreiging met een vuurwapen werd een medewerkster gedwongen om het geld uit de kassa in een tasje te doen. De dader had de tas bij zich. Hierna liep hij naar een andere kassa en dwong de kassière om ook geld in het tasje te doen. Hierna rende hij naar de uitgang. Hij liep daarbij nog tegen de elektronische deuren op. Hierna rende de dader naar links en verdween uit het zicht. Een onbekend gebleven getuige is nog een stuk achter hem aangerend. De overval is vastgelegd op beveiligingsbeelden.



Signalement

Een man met mogelijk een licht getinte huidskleur, lengte ongeveer 1.70 meter, normaal postuur en een klein beginnend baardje. Hij droeg een lichtkleurige spijkerbroek met witte vlekken en gaten, een donkerkleurige jas met capuchon met daaronder en donkerkleurig mutsje. Hij had donkere schoenen aan, droeg donkere handschoenen en een zonnebril. Hij dreigde met een zwart vuistvuurwapen.