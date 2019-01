Poging overval op cafetaria

Omschrijving

De man droeg donkere kleding en een masker. De overvaller richtte een vuurwapen op het slachtoffer. Het slachtoffer schreeuwde naar de overvaller, waarop de overvaller zonder buit vertrok. In de omgeving van de cafetaria trof de politie in het struikgewas een masker en een (alarm) pistool aan. Volgens een getuige reed er een Opel Corsa hard weg, komende vanuit de richting van de cafetaria en gaande in de richting van de Eindhovenseweg. De inzittende(n) is/zijn mogelijk getuige geweest.



De dader is een man van ongeveer 20 jaar, 1.87-1.90 meter lang met een slank postuur. Hij droeg een masker; zwart met een wit gebit erop. Hij was helemaal zwart gekleed en had een capuchon op zijn hoofd. Hij droeg ook zwarte handschoenen en donkere sportschoenen.



Er zijn helaas geen camerabeelden, maar er zijn wel foto’s van het masker en het wapen, deze tonen we in de uitzending.