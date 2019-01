Vrachtauto vol chemicaliën in brand gezet

De politie zoekt naar getuigen die meer weten over een uitgebrande vrachtwagen vol chemicaliën op de Offenbachlaan in Eindhoven.

Omschrijving

Op zaterdagavond 6 oktober 2018 werd op die straat al een vrachtwagen aangetroffen waaruit chemicaliën lekten. De dag erna, op zondagochtend 7 oktober ging een paar honderd meter verderop een vrachtwagen vol met chemicaliën in vlammen op en moesten zelfs bewoners uit hun woning worden geëvacueerd. Wij zijn naar aanleiding van deze incidenten een onderzoek gestart waaruit al snel bleek dat het onder andere om drugsafval ging. Wij zijn ons bewust van de enorme impact van deze incidenten in uw wijk.

Wij komen graag met iedereen in contact die meer weet van de dumpingen en de brand. Het gaat om een zeer ernstige zaak die grote gevolgen had kunnen hebben.

Als u een tip heeft, geef die dan telefonisch door via de opsporingstiplijn op nummer 0800-6070 (gratis). U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Wilt u in een vertrouwelijk gesprek informatie delen over ernstige misdrijven, bel dan met het Team Nationale Inlichtingen 079-3458999 (tijdens kantooruren, van 08:00-17:00 uur en op dinsdagen van 20:00-23:00 uur). Of geef uw tips door via het digitale tipformulier dat u kunt vinden op www.politie.nl.

Het komt wel eens voor dat mensen geen melding doen omdat ze denken dat “het toch niet belangrijk is”. Een klein detail kan voor het onderzoek toch enorm van belang zijn.