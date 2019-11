Man steelt tot 5 keer toe verzorgingsproducten

Laatste update: 11-11-2019 | 15:00 Zaaknummer: 2019218671 Datum delict: 18-04-2019 Plaats delict: Winterswijk, Aalten, Dinxperlo, Ulft, Varsseveld

In de periode april en mei 2019 is een man in de Achterhoek op strooptocht in verschillende filialen van een winkelketen.