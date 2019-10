Mannen stelen in fietsenwinkels displays van fietsen

Op donderdag 2 mei 2019 komen 2 mannen een fietsenzaak binnen. Zij nemen, als het winkelpersoneel uit beeld is, de displays van enkele fietsen die in de showroom staan af en stoppen deze in hun broekzak en/of rugzak.

Omschrijving

Ze verlaten de winkel zonder deze displays af te rekenen. Ze slaan eerst hun slag in een fietsenzaak aan de Van Nispenstraat om 16.15 uur en even later rond 18.30 uur in een fietsenzaak aan het Koningsplein.