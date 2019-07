Verdachten van serie plofkraken gezocht

De politie is op zoek naar een groep criminelen die zich schuldig maakt aan een serie plofkraken in zowel Nederland, Duitsland als België.

Omschrijving

Deze criminele bende verschijnt voor het eerst op 25 december 2018 in Ter Apel waar ze een geldautomaat proberen op te blazen. Daarna plegen zij op Oudejaarsdag een plofkraak in Renkum waar camerabeelden van zijn. Op 4 en 5 februari 2019 proberen ze het bij een bank in het centrum van Bree. Hierbij duikt een gestolen Audi RS6 op. Naar aanleiding van deze plofkraakpoging wordt een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid hierbij.

In de Audi RS6 is een Nederlandse bankpas achtergebleven. Deze is op zondag 3 februari rond 05.00 uur door een man gebruikt in Asten.De man rijdt die dag in een Volkswagen Golf GTI met een Duits kenteken: BO ZU 1570. De Golf is voor het laatst gezien op 15 april bij een politiecontrole in Enschede. Heeft u deze VW Golf sindsdien ergens gezien? Geef dat dan door aan de politie.

Eén van de verdachten is een man met opvallend grote ogen en laaghangende oogleden. Deze man is gezien bij o.a. plofkraken in Renkum, Coevorden en Oosterbeek.