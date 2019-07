Intimidatie door beschietingen in Lombok

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 mei werd geschoten op een restaurant aan het Moskeeplein. Vermoedelijk dezelfde daders namen een paar minuten later een viswinkel onder vuur, ongeveer een kilometer verderop aan de Laan van Nieuw Guinea. Opmerkelijk is dat de middag voor de beschietingen een onbekende vrouw naar het restaurant had gebeld. Zij vroeg of het restaurant en de viswinkel van dezelfde eigenaar zijn, waarop zij een bevestigend antwoord kreeg. De belster zou met een buitenlands, mogelijk Pools accent hebben gesproken.

Omschrijving

Arabella

Er zijn bewakingsbeelden van het schietincident bij het restaurant. Daarop is te zien hoe twee mannen op een scooter komen aanrijden. Op het Moskeeplein stoppen ze rond 04.10 uur ter hoogte van restaurant Arabella.

De man die achterop zit, stapt af. Hij doet met een pistool in zijn hand een paar stappen richting het restaurant en vuurt enkele keren op de voorgevel van het pand.

Blub & Blub

Het duo gaat er vervolgens vandoor in de richting van de Kanaalstraat. In het verlengde van de Kanaalstraat ligt de Laan van Nieuw Guinea. Daar, op de hoek met de Celebesstraat, wordt minuten later viswinkel Blub & Blub onder vuur genomen.

Mogelijk in opdracht

De aanleiding voor de beschietingen is nog onbekend. De politie gaat ervan uit dat de verantwoordelijken de eigenaar hebben willen intimideren, maar het is niet duidelijk waarom.

Heeft u hier informatie over, meld het dan alstublieft. Ook als u de scooter met de twee mannen erop heeft gezien, hoort de politie dit graag. Het is goed mogelijk dat de schutter en zijn handlanger hebben gehandeld in opdracht van iemand anders.