Poging moord Rietstraat

Midden op de dag een angstaanjagend tafereel in de wijk Ondiep. Op 3 december 2018 werd een man daar meerdere malen beschoten. Het slachtoffer werd wonderwel alleen in een vinger geraakt en kan het navertellen.

Omschrijving

Kort na 13.00 uur die maandagmiddag reed een zwarte Volkswagen Transporter de man klem op de Rietstraat. Vervolgens werd er vanuit die bestelbus een aantal keer op het slachtoffer geschoten.

Het is niet zeker hoeveel personen in de Transporter zaten. Het voertuig is een paar honderd meter bij de Rietstraat vandaan door de dader(s) achtergelaten in de Schutstraat.

Verdachten op beeld

Twee mannen die vermoedelijk met het schietincident te maken hebben, zijn gefilmd toen ze iets verderop door de Leliestraat liepen. Eén van hen, de wat dikkere man, is inmiddels aangehouden. Naar de verdachte die voor hem uit liep, de vermoedelijke schutter, is de politie nog op zoek.

Weet u wie hij is, geef het door aan de politie. Dat kan ook anoniem, dan belt u 0800-7000. Ook als u informatie heeft over de toedracht van het geweld, over de aanleiding of over mogelijk betrokkenen, komt de politie graag met u in contact.