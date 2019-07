Woningoverval Maarssen

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni om 02.15 uur wordt een echtpaar van rond de 70 jaar in hun woning aan de Machinekade in Maarssen overvallen. Daarbij krijgt de bewoner meerdere klappen. Als hij om hulp roept gaan de overvallers er zonder buit vandoor. Een fietser wordt rond 02.15 uur bij de kruising van de Doornhoecklaan - Boshovenlaan bijna aangereden door een auto die op hoge snelheid vanaf de Boshovenlaan linksaf de Doornhoecklaan op rijdt en bijna uit de bocht vliegt. Het is goed mogelijk dat dit de auto van de overvallers is geweest, want de Boshovenlaan ligt vlak bij de Machinekade.

Omschrijving

Vragen

Wie heeft in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni iets verdachts gezien op of in de omgeving van de Machinekade of de Boshovenlaan?

Wie herkent de overvallers, mogelijk in combinatie met de grijze of bruin-paarse (aubergine) oude Volvo S40 van voor 2003? Ook kan het zijn opgevallen dat iemand die de beschikking had over een dergelijke auto, dus als eigenaar of in zijn vriendenkring, op donderdag 06 juni opeens een zeer pijnlijke kaak had. Dit door de kaakslag die hij van de bewoner kreeg.

Wie weet wie de overvallers mogelijk zijn?