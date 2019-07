Inbraak edelsmid Delft

In de nacht van maandag op dinsdag 28 mei braken twee mannen in bij het bedrijfspand van een edelsmid aan de Hippolytusbuurt in Delft. Ze gaan er vandoor met sieraden uit diverse vitrines. Hun activiteiten werden vastgelegd door de bewakingscamera’s. Een van de verdachten is inmiddels aangehouden, de recherche hoopt dat de tweede verdachte wordt herkend door het tonen van de camerabeelden.

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.