Diefstal met geweld

Omschrijving

Na het boodschappen doen is het latere slachtoffer in de hal van haar woning aan de Victoriagang in Zoetermeer door een onbekende man beroofd van haar portemonnee. Later bleek dat er voor 900,- euro van haar rekening was gepind. Er worden camerabeelden getoond van een man die naast het slachtoffer in de supermarkt staat. Het is goed mogelijk dat deze man de pincode heeft afgekeken bij het latere slachtoffer.