Schietincident Rijswijkseweg

Twee mannen op een scooter werden door een onbekende schutter beschoten. Een van de kogels treft een passerende personenauto waarbij de bestuurdersportier doorboord wordt. Er zijn wonder boven wonder geen gewonden gevallen.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.