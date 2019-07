Diefstal mobiele telefoon in Tilburg

De man in de oranje/rode jas komt rond 13 uur de winkel binnen. Hij pakt wat showmodellen in de hand, die met een kabel vastzitten aan de muur. Hij weet bij één van de showmodellen de kabel los te maken en steekt de telefoon in zijn broekzak. Dan loopt hij de winkel uit.

Vragen

Wie (her)kent de man in de oranje/rode jas? Tippen kan via 0800-6070 / M. 0800-7000 of vul het tipformulier in.