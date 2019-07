Verduistering Mountainbike in Etten-Leur

Omschrijving

Op 2 mei stapt de man - getoond op de afbeeldingen - een fietsenwinkel binnen aan de Valpoort in Etten-Leur. Hij toont interesse in een bordeaux rode Mountainbike van het merk Trek (type Pro Caliber) en wil graag een proefrit maken. De man laat zijn tas achter in de winkel met daarin o.a. zijn portemonnee en camera. Hij zou zich na tien minuten weer melden in de winkel. Echter de man is nooit meer terug gekomen. Helaas zat er geen ID-bewijs in zijn portemonnee, maar we hebben hem wel op beeld!

Op de camera, die hij achter liet in de winkel, staan foto's van de dader zelf en zijn opvallende nek-tatoeage. Tevens staat hij op de bewakingsbeelden van de camera's binnen en buiten de fietsenwinkel.