Dader op beeld die explosie veroorzaakte bij woning Gelderlandplein

Wie (her)kent de man op de beelden. Hij gooide in de nacht van 2 op 3 mei, rond vier uur, een explosief (vermoedelijk zwaar vuurwerk) door de brievenbus van een woning aan het Gelderlandplein in Eindhoven. De voordeur en de hal raakten hierdoor zwaar beschadigd.

Omschrijving

Naast de nodige schade aan de voordeur en hal, vatte er ook een jas vlam die aan de kapstok hing. Er lagen op dat moment twee volwassenen en drie jonge kinderen boven te slapen. Ze zijn zich rot geschrokken en het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.

We willen natuurlijk graag weten wie dit op zijn geweten heeft. De dader is direct na het incident op de fiets gevlucht en via de Doesburgstraat naar de Halvemaanstraat gefietst. Daar is hij waarschijnlijk linksaf gegaan de Halvemaanstraat op in de richting van het viaduct Tilburgseweg.