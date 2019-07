Hoogbejaarde dame slachtoffer van babbeltruc

Een 89-jarige dame wordt bij thuiskomst na boodschappen doen, aangesproken door een jongen en een meisje. Ze zeggen medewerkers te zijn van de supermarkt waar de oudere dame net is geweest. Mevrouw is iets vergeten af te rekenen, maar geen probleem hoor...

Het duo heeft een 'kastje' bij zich waarmee mevrouw alsnog het resterende bedrag kan pinnen. En dus pakt de vrouw haar bankpas en pint, waarna ze haar pas weglegt. Het meisje vraagt iets te drinken en mag binnen komen. Daarna vertrekt het babbeltruc duo want de buit is binnen: de bankpas en pincode van mevrouw. Even later wordt er voor honderden euro's gepind.

Vragen

Het meisje van de babbeltruc en pinfraude staat op beeld. Wie herkent haar?

Ook zijn we op zoek naar de jongen die bij haar was. Wie heeft meer informatie over dit duo? Bel 0800-6070 / M. 0800-7000 of vul het tipformulier in.