Zakkenrollerij bij bejaarde vrouw

Omschrijving

Het slachtoffer kocht boodschappen in de Albert Heijn supermarkt, gelegen aan het Cassandraplein te Eindhoven.

De vrouwelijke verdachten aarzelden geen moment en mededogenloos stalen zij de portemonnee uit de handtas van de oudere dame.

Help ons mee deze twee verdachten op te sporen voordat zij nog meer slachtoffers maken. Herken jij één of mogelijk beide personen neem dan contact op met de politie of vul het tipformulier in.

We hopen deze zaak op te kunnen lossen met jouw hulp!