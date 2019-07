Insluiping in woning

Omschrijving

In de avonduren vond er een insluiping in de woning van het slachtoffer plaats. Haar pinpas is toen gestolen en op slinkse wijze is de pincode ontfutseld. Direct is er geld van de rekening opgenomen bij een pinautomaat.

Help ons dan mee om de zaak op te lossen, herken jij de verdachte op de foto? Neem dan contact op met de politie, of vul het tipformulier in. Bedankt voor je hulp.