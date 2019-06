Getuigen gezocht na inbraak bedrijf Appelscha

Omschrijving

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat drie gemaskerde mannen rond het pand liepen. De inbrekers zijn aan de achterzijde van het pand naar binnen geklommen. In het pand zijn meerdere speelautomaten opengebroken en kassalades meegenomen. De schade aan de apparatuur, gebouw en gestolen geld is groot.

De bewakingscamera maakte opnames van de inbrekers. Deze hadden hun gezichten bedekt maar de kleding en signalement is goed te zien. Door deze beelden te publiceren roept de politie getuigen op zich te melden!



Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die in de nacht van vrijdag 31 mei op de Noorder Es (of omgeving) de drie mannen hebben gezien al dan niet in een voertuig. Hebt u informatie over deze inbraak of andere aanwijzingen die de politie kan helpen deze inbraak op te lossen, bel dan met de politie. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.