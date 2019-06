Met gestolen pinpas veel geld opgenomen

LEEUWARDEN - Bij een supermarkt in Leeuwarden werd de pinpas gestolen van een 59 jarige inwoonster uit Harlingen. Met de pas werd veel geld opgenomen bij geldautomaten in Leeuwarden

Omschrijving

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat een man en een vrouw het slachtoffer volgden in de winkel. Op het moment dat de 59-jarige haar boodschappen met de pinpas afrekende keek de man haar pincode af. Bij het verlaten van de winkel volgden de daders het slachtoffer en zagen zij kans om de pinpas van de vrouw te stelen. Na de diefstal pinde de één van de daders direct een groot geldbedrag in de supermarkt. Ook bij een pinautomaat in een andere supermarkt werd een groot geldbedrag gepind.

De politie wil graag weten wie deze personen zijn. Herkent u hen? Neem dan direct contact op met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.