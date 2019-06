Politie zoekt inbreker woning Leeuwarden

Omschrijving

De inbreker was over een schutting geklommen en via de achtertuin naar de woning gelopen. Door een raam te forceren was hij de woning binnengegaan. De woning werd doorzocht en in de woning aanwezige geluidsapparatuur werd als buit gestolen. In de woning was een bewakingscamera geplaatst en dit apparaat maakte duidelijke opnames van de verdachte. De politie wil nu graag weten wie deze man is. Kent u deze man of weet u waar hij verblijft? Bel dan met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.