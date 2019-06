Inbraak in supermarkt

Laatste update: 06-06-2019 | 08:41 Zaaknummer: 2019019667 Datum delict: 13-01-2019 Plaats delict: Apeldoorn

Op zondagmorgen 13 januari breekt een onbekende man in bij een supermarkt aan de Salomestraat. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man op een fiets komt aanrijden. Ook zijn er bewakingsbeelden van de man tijdens zijn zoektocht in de winkel. Wie kent of herkent deze onbekende kale man met bril?