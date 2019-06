Jongeman mishandeld tijdens Koningsnacht

In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 april, Koningsnacht, rond 02:00 uur vindt op de Sprengenweg in Apeldoorn een mishandeling plaats.

Omschrijving

Een 22-jarige inwoner van Apeldoorn wordt die nacht door drie onbekende jongemannen mishandeld nadat hij hen had aangesproken op hun luidruchtige gedrag. Hij werd tegen zijn hoofd geslagen en verloor hierna het bewustzijn. Een getuige ziet kans een foto van één van de drie onbekende jongemannen te maken. Omdat deze jongeman mogelijk nog minderjarig is, hebben we hem onherkenbaar gemaakt.



Het gaat om een jongeman met een blanke huidskleur, een normaal postuur en ongeveer 20 jaar oud.

Hij is circa 1.85 mtr. groot en heeft donker kort haar. Hij droeg een soort para jas in een donkere kleur.