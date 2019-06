Scooter gestolen bij station

Omstreeks 11.00 uur op donderdag 28 maart 2019 parkeert een jongeman zijn donkerrode scooter afgesloten in de fietsenstalling aan het Stationsplein in Wijchen.

Omschrijving

Bij terugkomst blijkt de scooter er niet meer te staan. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe een man in een sportieve jas, lichtgekleurde broek en een donkere muts op de scooter wegneemt. Later wordt de scooter aangetroffen in Nijmegen.

De video staat om 18.30 uur op 12 juni online.