Echtpaar overvallen in hun woonwagen Laatste update: 25-06-2019 | 12:11 Zaaknummer: 2018303751 Datum delict: 08-07-2018 Plaats delict: Zutphen Op zondagavond 8 juli 2018 raakt een 70-jarige man zwaargewond wanneer hij en zijn echtgenote in hun woonwagen aan de Berkenlaan rond 21.00 uur worden overvallen door twee gemaskerde mannen. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Naar een derde verdachte, die mogelijk Hennie heet, is de politie nog op zoek. De gezochte man zou de auto hebben bestuurd die bij de woningoverval werd gebruikt. Die auto is hoogstwaarschijnlijk de zwarte Volkswagen Golf die zo'n vijf uur na de overval uitgebrand werd aangetroffen in het Gelderse Loenen. De Golf was een kleine drie weken eerder gestolen vanaf de Hungerstraat in Deventer. Dat moet gebeurd zijn tussen 22:00 uur op 20 juni en 08:45 uur de volgende ochtend. Op de aangetroffen, uitgebrande auto zaten gestolen Duitse kentekenplaten. Dat komt overeen met getuigenverklaringen; tijdens de overval is gezien dat voor de woning van het slachtoffer een zwarte VW Golf geparkeerd stond, met Duitse kentekenplaten. De twee in november aangehouden mannen (33 en 21 jaar oud) zijn inwoners van Deventer. Het is goed mogelijk dat ‘Hennie’ ook uit die stad komt of er in elk geval een bepaalde binding mee heeft. Op bewakingsbeelden van die zondagavond 8 juli is te zien hoe precies zo'n auto in de omgeving van de Berkenlaan reed rondom het tijdstip van de woningoverval, 21.00 uur. Op basis van een verkregen tips denkt de politie dat de zwarte Golf werd bestuurd door iemand die Hennie heet en mogelijk opvallend blauwe ogen heeft.

Omschrijving Er vindt bij de overval op die 8ste juli een worsteling plaats en er wordt geschoten. De bewoner raakt zwaargewond en wordt dezelfde avond nog geopereerd in het ziekenhuis. De overvallers vluchten daarna in een auto in de richting van de Den Elterweg. Vermoedelijk reden zij in een zwarte auto, een VW Golf.

Onderdeel van het politieonderzoek is een uitgebrande auto aan de Eerbeeksedijk in Loenen. In de nacht van 8 op 9 juli wordt daar rond 02.00 uur een brandende auto gevonden. Het rechercheteam houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de woningoverval en de uiteindelijk uitgebrande auto.



Vragen De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Wie weet er meer? Wie weet meer over de achtergrond of aanleiding van deze overval?

Wie weet meer over de identiteit van een mogelijke derde dader?

Wie heeft meer informatie over de uitgebrande auto (een zwarte Volkswagen Golf, model hatchback)? ​

Zegt de naam Hennie u iets in verband met de woningoverval, wellicht in combinatie met de opvallend blauwe ogen en/of de zwarte VW Golf? Alle informatie kan relevant zijn voor het onderzoek. Als u in de omgeving iets gezien of gehoord heeft, bel dan de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in. U kunt ook een anonieme melding doen via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit kan door te bellen met 0800-7000 (gratis) of door het online te melden.