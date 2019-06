Agressieve racefietser veroorzaakt aanrijdingen

In deze zaak zoeken we niet de dader, maar slachtoffers van de dader. Onlangs is een man van 29 aangehouden voor onder meer zware mishandeling. Hij heeft het gemunt op mensen die op een elektrische fiets rijden. Daar lijkt hij een hekel aan te hebben. Een aantal slachtoffers is bij de politie bekend, maar nog niet allemaal.

Omschrijving

Op dinsdag 21 mei rond 08.35 uur wordt een elektrische fietser lastig gevallen door een racefietser, die zich kennelijk ergert aan het feit dat de elektrische fietser met een snelheid van 25 km/u over het fietspad van de Arnhemse Bovenweg in Zeist rijdt. De racefietser scheldt hem uit, is verbaal zeer agressief en snijdt hem af. Bij één van die acties snijdt de racefietser hem zo scherp af, dat zij elkaar raken en de fietser over de kop slaat. De racefietser laat hem gewond op straat liggen en gaat ervandoor. Middels onderzoek kan de identiteit van de verdachte, een 29-jarige man uit Leersum, worden vastgesteld en hij is donderdag 30 mei aangehouden.

Uit onderzoek blijkt dat zich het afgelopen half jaar zeker nog drie van soortgelijke incidenten hebben voorgedaan op de fietsroute Leersum-Zeist. De recherche houdt er rekening mee dat er nog meer incidenten zijn geweest, maar dat mensen dat (nog) niet hebben gemeld. Daarom de oproep dat alsnog te doen.