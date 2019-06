Mank lopende autokraker met opvallende onderbroek

Een autokraker slaat toe in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij heeft niet door dat hij gefilmd wordt. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 5 juni 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Autokraak

Het gebeurde in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 mei. De auto staat geparkeerd aan de Royaards van den Hamkade als er een man voorbijloopt. Hij tikt de ruit in en doet het portier open. Hij gaat rustig zitten en haalt de radio/navigatiesysteem uit de middenconsole. Die stopt hij in een tas die in de auto ligt. Als hij uitstapt is de rand van z'n onderbroek goed te zien.

Waggelend

Hij loopt waggelend, het lijkt alsof hij sleept met een been. Het kan zijn dat hij altijd zo loopt, maar het kan ook zijn dat hij eind maart last had van een blessure.

Signalement