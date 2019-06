Brute ramkraak op juwelier

Omwonenden van winkelcentrum Vathorst schrikken eind maart 's nachts wakker. Oorzaak is een ramkraak bij juwelier Baronyan Jewels. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 5 juni 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Ramkraak

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 maart wordt rond 04:20 uur een zwarte Peugeot de winkel aan de Cruquius in de Amersfoortse wijk Vathorst ingereden. De pui ligt aan diggelen en vier mannen rennen de winkel in.

Ravage

Ze doen er alles aan om in korte tijd zoveel mogelijk diamanten en gouden sieraden te stelen. In een paar minuten richten ze een enorme ravage aan in de winkel. Een omwonende ziet alles gebeuren en belt de politie. De ramkraak is ook gefilmd, door bewakingscamera's van de juwelier.

Vluchtscooters

Buiten staan twee scooters waar ze opspringen en weg zijn ze. Volgens getuigen gaan ze ervandoor over de Vissering in de richting van de Leemans. Dan gaan ze rechtsaf de Leemans op, linksaf het fietspad van de Beijerinck op, rechtsaf bij de Ameliapolder en daarna linksaf de Henricapolder op.

Getuige

De politie is nog steeds op zoek naar een fietser die vlak vóór de overval, rond 04.15 uur, langs de juwelier rijdt. Hij is te zien op bewakingsbeelden, helaas niet heel goed. Graag komt de politie met hem in contact.

Gestolen voertuigen

De voertuigen die de daders gebruikten waren allemaal gestolen in de wijk Vathorst. De zwarte Peugeot is gestolen na een woninginbraak op de Purmer, dat gebeurde tussen donderdagavond 28 en vrijdagochtend 29 februari.

De witte Piaggio Zipp blijkt te zijn gestolen vanaf de Darthuizerberg, dat is gebeurd tussen donderdagavond 28 en vrijdagavond 29 maart.

De grijze Piaggio Fly C44 is op de Laning gestolen. Dat was tussen vrijdagavond 29 maart 22:00 uur en zaterdag 30 maart rond 01:30 uur, dus maar enkele uren voor de ramkraak.

Uit de wijk

Omdat alle plekken dichtbij elkaar liggen; de ramkraak en de plekken waar de auto en scooters gestolen en weer gevonden zijn, houdt de recherche er serieus rekening mee dat de vier ramkrakers uit de wijk Vathorst komen.